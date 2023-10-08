Израиль завершил первую фазу операции «Железные мечи» против ХАМАС

Израиль завершил первую фазу операции «Железные мечи» против исламистского движения ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Военное крыло ХАМАС объявило о захвате множества израильских жителей.

«Мы вступаем в долгую и тяжёлую войну. В эти часы завершается первая фаза уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Мы начали наступательные действия», – говорится в сообщении премьера в его официальном блоге.

Нетаньяху предупредил, что операция «будет продолжаться безоговорочно и беспрерывно до достижения поставленных целей». Ранее премьер-министр заявил, что Израиль находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС и намерен отомстить за этот «черный день» в своей истории.

Израильская бомбардировка сектора Газа продолжается утром 8 октября, сообщает Al Jazeera. Военное крыло ХАМАС заявило, что захватило «в несколько раз больше» десятка израильтян. Медицинские источники сообщили, что по меньшей мере 232 палестинца были убиты в результате воздушных атак Израиля. При атаке ХАМАС на Израиль погибли 250 человек.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась утром 7 октября. Движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля. Причиной послужили «провокационные экскурсии» по комплексу мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме во время еврейского праздника Суккот.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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