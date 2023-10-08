Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2000 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Афганистана превысило две тысячи человек. Пострадали более 500 человек, передает AP со ссылкой на правительство.

Подземные толчки магнитудой 6,3 в западной части страны зарегистрировали днем 7 октября. Позже случилось не менее пяти афтершоков магнитудой от 5,5 до 5,9. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 40 км от города Герат.

Около шести деревень разрушены, под обломками находятся сотни местных жителей. Предварительно, 465 домов были разрушены, а еще 135 повреждены. Первоначально, сообщалось о 132 погибших и 500 пострадавших.

К утру 8 октября подтверждена смерть более двух тысяч человек. Судьба сотен жителей неизвестна, они могут находиться под завалами как живыми, так и погибшими. Ведутся поисково-спасательные работы. Связь с пострадавшими района нарушена, поэтому властям сложно получить точную статистику.

В начале сентября мощное землетрясение произошло в Марокко. Пострадали шесть провинций в центре страны. Число погибших составило более 2862 человек, пострадавших – более 2562 человек.

Кабул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»