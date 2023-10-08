Члены запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор» расстреляли 22 мирных жителей Снигиревки Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Националисты устроили массовый расстрел граждан с пророссийскими взглядами, рассказали местные жители собеседнику агентства. ЧП случилось 13 сентября.

«Получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке. Все они граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов. Оперативным способом мы получили данные пяти погибших», – рассказал источник.

Неоднократно поступали сведения о жестокости ВСУ к мирным жителям и пленным военнослужащим ВС РФ. Ранее Следственный комитет заинтересовался случаем, когда украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле. Как минимум одного россиянина они расстреляли в спину, один погиб при взрыве.

*Запрещенная в России террористическая организация/

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»