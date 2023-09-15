СКР проверит сведения о бесчеловечном обращении ВСУ с пленными россиянами

Следственный комитет проверит сообщения о том, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле. Специалисты устанавливают дату видеосъемки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организована проверка сведений о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителями ВСУ. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

По итогам начатой проверки следователи решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. В случае положительного решения, виновные лица будут привлечены к ответственности.

Как сообщал «Новый День», в украинском блиндаже нашли телефон с видеозаписью того, как безоружных пленных россиян отправляют на минное поле. Как минимум один человек подорвался, еще одного расстрелял украинский боевик.

Москва, Наталья Рязанова

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