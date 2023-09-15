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Пятница, 15 сентября 2023, 09:21 мск

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СМИ: украинские боевики отправили пленных россиян на минное поле

Украинские военнослужащие, угрожая оружием, отправили пленных российских солдат на минное поле. Как минимум один человек подорвался, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В телефоне, принадлежащем украинскому военному, нашли видеозапись того, как пленные россияне вынуждены идти на минные заграждения.

«Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдешь, свободен», – рассказал источник.

Безоружных пленных заставляют идти вперед под дулами автоматов. Около одного из пленных случился взрыв. Другого украинский боевик расстрелял в спину.

В феврале в соцсетях распространилось видео расстрела безоружных пленных россиян. В кадре украинские боевики задают вопросы трём безоружным мужчинам в российской военной форме, лежащим на земле. После этого убивают одного из них.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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