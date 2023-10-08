Общее число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 500 человек

По меньшей мере 256 палестинцев и 300 израильтян погибли после резкой эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа. Израиль и Ливан ведут взаимный огонь. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал мирных граждан покинуть сектор Газа и северные районы Израиля.

По данным представителей здравоохранения, число погибших палестинцев возросло до 256, а погибших израильтян – до 300. Еще около 1800 палестинцев ранены, в их числе 120 детей. Число погибших среди израильских военных достигло 26 человек, передает Al Jazeera.

Биньямин Нетаньяху призвал сограждан покинуть северные районы страны из-за угрозы пострадать или быть захваченными членами ХАМАС. Он также пригрозил разрушить все укрытия боевиков ХАМАС и предупредил мирное население покинуть эти территории.

По данным телеканала Alsumaria, около 750 израильтян числятся пропавшими без вести с момента начала военных атак. Военное крыло ХАМАС заявило о захвате в заложники более 100 граждан Израиля. Данные, что среди захваченных могут быть россияне, не подтвердились.

Ливанская вооруженная группировка «Хезболла» поддержала ХАМАС и обстреляла израильские территории. Израильские военные ведут ответный огонь.

Местные СМИ сообщили, что один из ударов израильских военных пришелся на дом лидера ХАМАС Аймана Юниса. Тело лидера боевиков нашли под обломками дома в Нусирате.

Москва, Наталья Рязанова

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