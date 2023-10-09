В Афганистане число погибших при землетрясении превысило 2400 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 2445 человек, сообщило Министерство по стихийным бедствиям. Статистика может ухудшиться, поскольку из разрушенных деревень начинают поступать новости от спасателей.

Число погибших выросло до 2445 человек, пострадавших – до 9240 человек. Данные о разрушениях также уточнили: в результате подземных толчков разрушено и повреждено 1320 домов, передает NDTV.

Пострадавших так много, что больницы не справляются, койки с ранеными стоят во дворе. Разборы завалов продолжаются, и все больше пострадавших нуждаются в помощи медиков.

Телеканал отметил, что система здравоохранения Афганистана во многом зависела от международной помощи. Но поток поддержки почти иссяк после прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Международный комитет Красного Креста предупредил о прекращении финансовой поддержки еще 25 афганских больниц.

Землетрясение магнитудой 6,3 в западной части Афганистана произошло днем 7 октября. Позже случилось не менее пяти афтершоков магнитудой от 5,5 до 5,9. Эпицентр землетрясения находился в 40 км от города Герат. В результате подземных толчков разрушены 12 деревень.

Кабул, Наталья Рязанова

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