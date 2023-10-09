На Камчатке случились два землетрясения за утро

Два землетрясения произошли на Камчатке в течение одного часа утром 9 октября. Магнитуда первого составила 4,2, второго – 3,8. Пострадавших и разрушений не было, рассказали в ГУ МЧС по региону.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, первое землетрясение случилось в горной местности Елизовского района. Эпицентр залегал на глубине 108 км в 80 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2.

МЧС сообщило о втором землетрясении менее чем через час. Эпицентр его находился на глубине 89 км в акватории Авачинского залива. Очаг подземных толчков располагался на 54 км южнее краевой столицы. Магнитуда землетрясения составила 3,8.

«В населённых пунктах сейсмособытия не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – отметили в МЧС.

В начале сентября сейсмологи зафиксировали на Камчатке три землетрясения в течение одного часа. Магнитуду сейсмособытий оценили в 3,1, 4,9 и 5,1.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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