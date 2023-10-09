В Израиле 12 граждан Таиланда убиты и 11 взяты в плен

Порядка 20 граждан Таиланда были ранены и убиты в результате обстрела израильской территории со стороны сектора Газа. Еще 11 человек попали в плен, сообщили в МИД Таиланда.

«Восемь раненых граждан Таиланда находятся в больнице, 11 граждан взяты в заложники, 12 граждан погибли», – говорится на сайте министерства.

Тайские власти проверяют сообщения работодателей о гибели тайцев. По данным МИД, около пяти тысяч тайских граждан проживают в окрестностях сектора Газа и попали под переселение вглубь израильской территории.

Венгрия эвакуировала из Израиля 215 человек в ночь на 9 октября. Перевозившие людей самолеты успешно приземлились в Будапеште, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Венгерский МИД организовал вылет двух пассажирских самолетов из Израиля. Сийярто в блоге поблагодарил Израиль, Турцию, Кипр, Грецию, Болгарию и Румынию за быстрое согласование разрешений на перелет через из воздушные пространства.

Представительство РФ в Палестине начало формировать списки для эвакуации граждан, но вывоз людей пока не начался. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов накануне назвал преждевременным вопрос об эвакуации российских граждан с израильской территории. Россиянам рекомендовали быть в безопасном месте и выполнять все указания местных властей.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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