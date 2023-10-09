В Благовещенске оставленные без присмотра дети погибли в пожаре

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Благовещенске. Ребята находились дома одни, пока дедушка занимался работой во дворе.

Вечером 8 октября в сенях частного дома вспыхнул пожар и перекрыл выход. Дети четырех и неполных трех лет были под присмотром дедушки, но тот занимался делами по хозяйству во дворе и не сразу заметил огонь. Когда прибыли пожарные, дом уже полыхал, сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

Спасатели вынесли детей на улицу, скорая пыталась их реанимировать, но оба ребенка погибли. Предварительно, причиной возгорания стала неправильная работа электрооборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум лицам, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, собщили в ведомстве. Прокуратура поставила расследование на контроль и начала собственную проверку.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил до конца месяца установить во всех частных домах областной столицы, где живут семьи с детьми, пожарные извещатели.

В Ростовской области годовалая девочка погибла при пожаре в частном доме. Ребенок был дома с трехлетним братом без присмотра взрослых. Старший брат играл с огнем, отчего начался пожар.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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