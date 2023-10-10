Жительница Уфы нашла тело дочери-подростка в багажнике своей машины

Следователи в Уфе расследуют убийство 14-летней местной жительницы. Мать девочки нашла тело дочери в багажнике своей машины.

Предварительно, жительница Уфы утром вернулась с ночной смены и не нашла дочь дома. Она позвонила в полицию и попросила найти девочку. Но когда спустилась к своему автомобилю, увидела тело дочери в багажнике.

Ночью соседи слышали крики и просьбы о помощи из квартиры пострадавшей семьи, но никто ничего не сделал. Знакомые рассказали о матери и дочери как о приветливых, добрых людях, пишет портал Ufa1.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в управлении Следственного комитета по Башкирии. Криминалисты изучили машину и квартиру пострадавшей. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

В Екатеринбурге подросток признался в убийстве своей подруги из ревности. Подозреваемому исполнилось 16 лет, его убитой девушке – 17 лет.

Уфа, Наталья Рязанова

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