Более 1600 человек погибли при обострении конфликта в Израиле

Число погибших в результате эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС среди палестинцев увеличилось до 704 человек, среди израильтян – до 900. Количество пострадавших превысило 2600 человек, передает агентство «Анадолу» по обновленным данным министерств здравоохранения обеих территорий.

Из 704 погибших палестинцев 143 – дети, 105 – женщины. Число пострадавших в результате воздушных ударов с обеих сторон также выросло: до 4000 среди палестинцев и до 2600 среди израильтян. По данным Alsumaria, израильская армия лишилась 114 военнослужащих с начала военной операции.

Израильская армия заявила, что эвакуировала почти всех израильтян, живущих вдоль разделительного забора в секторе Газа. Некоторые жители отказались уезжать.

Медицинские власти Газы сообщили, что морги переполнены. Некоторые тела пришлось выдать родственникам, чтобы освободить место для новых погибших. Похороны не проводятся из-за плотного обстрела с израильской стороны.

В ночь на 10 октября обстрел был самым плотным, сообщает Al Jazeera. Под удар попали жилые многоэтажки, школы, здания ООН. В организации отметили, что это привело к резкому росту жертв среди мирного населения. ВОЗ призывала создать гуманитарный коридор в Газу для доставки медикаментов. По данным ВОЗ, имевшиеся в секторе лекарства закончились, порядка 13 попаданий при бомбежке пришлись на больницы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал членов ХАМАС «зверями в человеческом обличье» и пообещал превратить сектор Газа в руины.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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