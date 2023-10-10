В Индии 23 человека погибли и пострадали при взрыве на фабрике петард

Десять человек погибли, 13 пострадали в результате взрыва и мощного пожара на фабрике по производству петард в индийском штате Тамил Наду. Пожарные боролись с огнем почти семь часов, пишет Times Of India.

Взрыв произошел около 09:30 часов и привел к пожару, который 55 пожарных тушили до 16:00 часов. Уже готовые петарды, хранившиеся на предприятии, взрывались в течение часа.

В цехе находились рабочие из разных районов. 10 человек, включая трех женщин, погибли на месте, еще 13 пострадали. Других жертв и пострадавших нет, поскольку фабрика стояла в стороне от жилых районов.

Начато расследование. Полиция задержала владельца фабрики и еще одного подозреваемого. Предварительно, ЧП случилось из-за неправильного обращения со взрывчатыми веществами.

Власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших рабочих и всем пострадавшим.

В Турции мощный взрыв прогремел на военном предприятии по производству ракетной техники. В результате погибли пять работников фабрики.

Веттриюр, Наталья Рязанова

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