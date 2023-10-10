Брат погибшей в Уфе школьницы признался в убийстве

Полиция задержала брата убитой в Уфе 14-летней школьницы по делу о ее убийстве. Молодой человек признался, что задушил сестру, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

22-летнего подозреваемого нашли на чердаке одной из соседних многоэтажек и доставили к следователю. СКР опубликовал отрывок видеозаписи допроса подозреваемого.

В кадре парень признался, что дождался сестру из ванной, набросил ей на голову полотенце и задушил. Он решил отвезти тело в лес и отнес убитую вниз, спрятал в багажник автомобиля. Почему он не довел замысел до конца, не уточняется. Мотивы преступления также не озвучены.

По информации портала Ufa1, Сергей приходился погибшей школьнице сводным братом. Они жили втроем с матерью. Отец не жил с семьей.

Мать погибшей девочки утром заявила в полицию о пропаже дочери. Позже она нашла тело 14-летней девочки в багажнике своей машины.

Уфа, Наталья Рязанова

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