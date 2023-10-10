Мужчина погиб при обстреле ВСУ белгородского села

Мужчина погиб в результате обстрела Краснояружского района Белгородской области со стороны Украины. Его жена получила тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков.

По его данным, ВСУ сегодня дважды обстреляли село Поповка Краснояружского района. При повторном обстреле погиб один из местных жителей.

«Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения», – написал Гладков в Telegram. Пострадавшую женщину везут в городскую больницу №2 города Белгорода. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил глава области.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»