Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2100 человек

Число убитых палестинцев в зоне конфликта ХАМАС и армии Израиля увеличилось до 900 человек, среди израильтян погибли 1200 человек. Палестина обвинила Израиль в применении фосфорных бомб и намеренных ударах по больницам и машинам скорой помощи.

С начала конфликта на границе Израиля и сектора Газа погибли по меньшей мере 900 палестинцев и 1200 израильтян. Число мирных граждан, захваченных палестинцами в заложники, оценивается в 200 человек.

Число погибших среди палестинцев продолжит расти, поскольку медики не могут пробраться к пострадавшим из-за плотных обстрелов. Минздрав Газы заявил, что израильские военные намеренно бьют по больницам и машинам скорой помощи. Дважды снаряда попадали в медицинские кареты: два человека погибли, два ранены.

Более 260 тыс. жителей Газы были перемещены, около 175 тыс. укрылись в 88 школах ООН. Спасатели не могут пробраться в пострадавший от бомбежек район Аль-Карама. Во многих больницах и убежищах нет электричества, поскольку у энергокомпании заканчивается топливо. Все поставки блокируются израильтянами, передает Al Jazeera.

МИД Палестины обвинил израильскую армию в использовании фосфорных бомб во время бомбардировки в ночь на 11 октября. По данным телеканала «Альсумария», такие боеприпасы сбросили на район Аль-Карама в секторе Газа. Израиль не комментирует эти заявления.

Израильские военные заявили, что находятся под огнем движения ХАМАС и боевиков «Хезболлах» с ливанской территории. Несколько снарядов были выпущены с территории Сирии, но упали на открытых территориях. Жители Ливана бегут из приграничных районов в страхе перед эскалацией конфликта. Военные Израиля подтвердили, что перебросили к ливанской границе «десятки тысяч дополнительных подразделений» на случай прямых атак ливанской группировки «Хезболлах».

Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября, когда из сектора Газа обстреляли израильские территории, а боевики движения ХАМАС нарушили границу сектора и устроили уличные бои в Израиле.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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