Число жертв обстрела белгородского села Поповка выросло до двух

Число погибших при обстреле ВСУ села Поповка Белгородской области увеличилось до двух, сообщил глава региона Вячеслова Гладков.
«В результате обстрела второй человек погиб – пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, повреждены четыре частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее Гладков сообщил о гибели мужчины в селе Поповка при обстреле со стороны Украины. Снаряд попал в жилой дом. От полученных травм погиб пенсионер, его жена получила тяжелые ранения.
Белгород, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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