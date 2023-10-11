ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью

Два украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, силами противоздушной обороны оба БПЛА были уничтожены.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Позже Минобороны России подтвердило, что в ночь на 11 октября средствами ПВО перехвачены два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области.

По сведениям телеграм-канала Shot, украинский режим предпринял попытку атаковать двумя БПЛА хранилище с топливом в поселке Лесное Суражского района. Один из дронов после воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) упал в поле и взорвался. Второй аппарат был сбит, его обломки рухнули на одну из пустых цистерн.

Брянск, Наталья Петрова

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