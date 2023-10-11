В Афганистане произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в западной части Афганистана утром 11 октября. Эпицентр находился вблизи от города Герат, недавно значительно пострадавшего от подземных толчков, пишет портал Times Of India.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км в 28 км от Герата, столицы провинции Герат. По данным портала, число жертв значительно не увеличилось, поскольку большинство жителей живут в палатках рядом с разрушенными домами.

Местные власти уточнили последствия после землетрясения 7 октября. Пострадавшими оказались 20 деревень, в которых разрушено порядка 2000 домов. В одном из поселений в живых остались только мужчины, работавшие на улице во время толчков.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения и афтершоков погибли 2445 человек, пострадали 9240 человек.

Кабул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»