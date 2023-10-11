ФСБ задержала жителя Херсонской области за шпионаж в пользу ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области по делу о шпионаже. 25-летний мужчина передавал украинской стороне сведения о перемещении российских сил.

«Сотрудники Федеральной службы безопасности по нашему региону выявили и задержали очередного пособника вооружённых формирований киевского режима, который передавал своим кураторам сведения о местах дислокации и перемещениях российских военных», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Глава региона предостерег жителей от «ошибочных побуждений» вступить в контакт с киевским режимом. Сальдо подчеркнул, что подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, т.е. «лучшие годы своей жизни он, скорее всего, проведёт в тюрьме».

ФСБ раскрыла канал передачи сведений военного характера украинской разведке из Луганской народной республики. Подозреваемым стал местный житель.

Херсон, Наталья Рязанова

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