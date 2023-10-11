В США десятки человек были затоптаны на акции в поддержку Израиля

По меньшей мере 30 человек пострадали в давке во время акции в поддержку Израиля в американском штате Флорида. Сотни людей внезапно бросились врассыпную, сбивая друг друга с ног, сообщила газета The Gainesville Sun.

Вечером 9 октября сотни людей собрались на акцию «Единение с Израилем» в кампусе университета Флориды. Большинство собравшихся были студентами. Внезапно люди в панике начали разбегаться, толкая и давя друг друга. Образовалась давка.

Около 30 человек пострадали и оказались в местной больнице. Пока медики оказывали помощь пострадавшим, некоторые участники акции ждали у входа в знак поддержки.

По данным издания, причиной паники стал обморок одной из участниц. Женщина потеряла сознание, и стоявший рядом мужчина позвонил в скорую. Люди вокруг решили, что с женщиной что-то не так, и стали спасаться бегством из опасений за свое здоровье.

В Комсомольске-на-Амуре акция с бесплатной раздачей мороженого переросла в давку. В толпе было много детей, но никто не пострадал.

Таллахасси, Наталья Рязанова

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