Четверо погибли и 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Индии

По меньшей мере четыре человека погибли и около 100 пострадали, когда пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Бихар. Пассажиров с травмами перевозят в больницы, передает NDTV.

Шесть вагонов в составе Северо-восточного экспресса сошли с рельсов недалеко от станции Рагунатпур около 21:35 часов 11 октября. На место аварии отправили более 10 машин скорой помощи, а ближайшие больницы были приведены в состояние готовности.

Спасатели трудились несколько часов, вытаскивая людей из вагонов и проверяя окрестности. Сразу после аварии сообщалось о 60 пострадавших. Позже данные уточнили.

Ведется расследование о причинах аварии.

2 июня в штате Одиша на востоке Индии столкнулись два поезда, шедшие по одному пути. В результате более 300 человек погибли, еще 800 получили травмы. Катастрофа стала самой крупной в Индии более чем за 20 лет.

Рагунатпур, Наталья Рязанова

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