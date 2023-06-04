Железнодорожная катастрофа в Индии: число жертв превысило 300 человек

Число жертв крушения поездов в Индии превысило 300 человек, еще порядка 800 – ранены. В министерстве путей сообщения страны уточнили, что причиной катастрофы стала ошибка подачи сигнала, из-за которой поезд проследовал по другому пути, пишет The Guardian.

Как отмечается, сначала поезду был дан сигнал двигаться по главному пути, но затем был отменен. В результате пассажирский поезд проследовал на второстепенный путь и на скорости 130 км/ч врезался в стоявший там товарный состав, в результате чего локомотив и первые четыре вагона экспресса сошли с рельсов и ударили последние два-три вагона другого пассажирского состава, проходившего в противоположном направлении. Второй пассажирский поезд тоже сошел с путей.

Напомним, крушение произошло в пятницу, 2 июня на востоке Индии в штате Одиша недалеко от города Баласор около 19.20 местного времени (16.50 мск). Катастрофа стала самой крупной в Индии более чем за 20 лет.

Дели, Светлана Антонова

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