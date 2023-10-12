Рабочий погиб при ЧП в калийной шахте в Березниках

Один рабочий погиб в результате обрушения кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты. Внутри находились 83 человека. Все, кроме одного, успешно эвакуированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Авария случилась вскоре после полуночи 12 октября, когда внутри шахты находились рабочие. На место ЧП отправили 27 спасателей и восемь единиц техники.

«Спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь. Погиб один человек – машинист горно-выемочной машины», – уточнил губернатор края Дмитрий Махонин в своем блоге.

Он заверил, что к утру рудник продолжил работу в штатном режиме.

В ПАО «Уралкалий» пояснили, что случился внезапный выброс газа и горной породы из вентиляционного штрека во время проходки комбайновой бригады из двух человек. Компания пообещала оказать помощь семье погибшего рабочего.

В Казахстане конвейерная лента загорелась в шахте. Пятеро горняков потерялись в дыму во время пожара, двух позже нашли мертвыми.

Березники, Наталья Рязанова

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