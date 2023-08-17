В Казахстане двое рабочих погибли при ЧП в шахте

Спасатели нашли тела двух шахтеров после пожара в угольной шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау». Судьба еще трех человек неизвестна, ведутся поиски.

Погибших горняков нашли на месте пожара. Еще трех человек продолжают искать в задымленной шахте, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Ранее днем в шахте загорелась конвейерная лента. Выработка быстро заполнилась дымом. На момент происшествия под землей находилось 227 человек, из них 222 уже эвакуированы на поверхность.

За медицинской помощью обратились 13 человек. Двое находятся в реанимации с тяжелым отравлением угарным газом. Также госпитализированы еще шесть рабочих.

Астана, Наталья Рязанова

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