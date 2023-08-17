В Казахстане произошел пожар в угольной шахте

В Казахстане вспыхнул пожар в угольной шахте. В результате четыре человека попали в больницу. Об этом сообщили в акимате Карагандинской области.

Возгорание произошло в шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ). В тот момент там находились 227 человек. 224 горняка успели эвакуироваться, еще трое остаются под землей.

За медицинской помощью обратились 13 человек, они жаловались на кашель и головную боль. Четверых пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что загорелся конвейер на горизонте 170 метров. Причины устанавливаются.

Астана, Зоя Осколкова

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