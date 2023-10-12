В реке Лена нашли разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов обнаружили в реке Лена на территории Иркутской области. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку, рассказал глава Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

«Сегодня поступило сообщение от Службы движения порта, что на 117-м км Лена несёт нефтепродукты. Поручил специалистам оперативно выехать на место и провести проверку», – написал чиновник в телеграм-канале.

По его данным, информация о разливе нефтепродуктов передана в транспортную прокуратуру, полицию и Роспотребнадзор. Анисимов взял ситуацию на контроль.

В середине июля стоящий под погрузкой танкер дал течь, и дизтопливо вылилось в реку Лена в Иркутской области. Место утечки огородили и собрали топливо.

Иркутск, Наталья Рязанова

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