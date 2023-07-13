Дизтопливо вылилось в реку Лена под Иркутском

Стоящий под погрузкой танкер дал течь, и дизтопливо вылилось в реку Лена в Иркутской области. Место утечки огорожено, проводится сбор топлива, а прокуратура проверяет обстоятельства инцидента.

В ночь на 13 июля танкер ТР-1026 компании «Коралит» встал под погрузку дизельным топливом в Усть-Куте. Около 05:00 часов рабочие заметили утечку нефтепродуктов.

«В настоящее время погрузка прекращена, приняты меры к ликвидации течи нефтепродуктов и ее последствий. Проводится проверка», – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, как только утечку заметили, у танкера установили три ряда боновых заграждений, использовали сорбент для очистки воды.

«За боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива», – написал глава региона в телеграм-канале.

Специалисты выехали на место происшествия для забора проб воды и оценки ущерба.

В июне в Киренском районе Иркутской области был введен режим ЧС из-за розлива топлива в реку Лена. Утечка произошла в результате столкновения дух нефтеналивных танкеров.

Усть-Кут, Наталья Рязанова

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