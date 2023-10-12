Израиль отказался снимать блокаду Газы до освобождения похищенных израильтян

Глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац заявил о продолжении блокады сектора Газа, пока не будут свободны похищенные израильтяне.

«Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой», – написал министр в своем блоге.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что три из пяти водоочистных станций в секторе Газа вышли из строя из-за бомбардировок и нехватки топлива. Канализационные системы разрушены, и сточные воды в некоторых районах вылились на улицы. По данным гуманитарного управления ООН, 650 тыс. человек в Газе столкнулись с острой нехваткой воды.

Плотная бомбардировка со стороны Израиля разрушила порядка 1000 домов, еще 560 домов серьезно повреждены и непригодны для проживания. По меньшей мере 12 600 домов повреждены в меньшей степени. Все 13 больниц в секторе Газа работают лишь частично, потому что нет света и медикаментов.

Минувшие два часа обстрел был особенно интенсивным, передает Al Jazeera. Есть новые жертвы среди гражданского населения, но цифры пока не озвучены. Экстренные службы не могут добраться до пострадавших: нет исправных машин скорой помощи, а обстрел очень плотный и идет по всем районам.

Утром 12 октября министерство здравоохранения Палестины обновило печальную статистику: более 1200 погибших, около 5600 раненых. По меньшей мере 340 тыс. палестинцев были перемещены из Газы. Власти Израиля сообщили о 1300 погибших гражданах и более 3300 пострадавших.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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