В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном

В Турции столкнулись два сухогруза с зерном. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в генеральном управлении береговой охраны страны.

Инцидент произошел у острова Мармара в Мраморном море. 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH столкнулся с ASOMATOS длиной в 169 метров.

Первое судно под флагом Коморских островов шло из украинского порта Измаил в Валенсию. Второе под флагом Панамы направлялось из порта Кавказ в израильский Ашдод.

Отмечается, что сухогрузы получили материальный ущерб. На фото с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.

Анкара, Зоя Осколкова

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