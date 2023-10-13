ХАМАС: 13 заложников погибли при обстрелах со стороны Израиля

Порядка 13 заложников погибли в результате обстрелов сектора Газа израильскими военными, сообщило боевое крыло движения ХАМАС. Общее число погибших с обеих сторон превысило 2,8 тыс. человек.

ХАМАС объявил о гибели 13 заложниках, захваченных на израильской территории, которых движение называет военнопленными. Шесть человек убиты в двух разных местах Северной провинции, еще семь – в трех местах в провинции Газа. Все стали жертвами обстрелом с израильской стороны, сообщает Al Jazeera.

Общее число погибших в обеих сторон превысило 2,8 тыс. человек. Порядка 1537 палестинцев убиты и 6612 ранены в секторе Газа. Среди израильтян потери выросли до 1300 человек, еще 3200 человек ранены. По данным агентства «Анадолу», число погибших израильских военных увеличилось до 246. Четверо из них были убиты на границе с Ливаном.

Израильские власти устроил полную блокаду сектора Газа, отрезав жителей от поставок еды, топлива и медикаментов. Иерусалим пообещал снять ограничения после освобождения всех похищенных израильтян.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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