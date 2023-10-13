Пять белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли окраины сел Демидовка и Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал, но в результате атаки повреждена линия электропередачи. Из-за этого без электроснабжения остались жители пяти населенных пунктов – Демидовки, Графовки, Прилесья, Репяховки и Романовки.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»