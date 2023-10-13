ПВО перехватила два дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Силы ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской и Брянской областей, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка Киева совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по российским объектам была пресечена около 13:15 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что на подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен дрон ВСУ.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в Telegram.

Москва, Наталья Петрова

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