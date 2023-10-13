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Пятница, 13 октября 2023, 16:06 мск

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Посольство сообщило о росте числа погибших россиян в Израиле

Фото: Pixabay

Посольство России в Израиле сообщило, что число погибших из-за эскалации палестино-израильского конфликта российских граждан продолжает расти. В дипмиссии не назвали точное число жертв, отметив лишь, что консульский отдел посольства РФ сейчас проводит необходимую проверку.

В диппредставительстве уточнили, что по состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 россиян, информирует РИА «Новости».

Посольство призвало российских граждан уехать из Израиля, воспользовавшись регулярными рейсами.

«На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться», – сказано в сообщении.

Накануне МИД России подтвердил гибель четырех россиян, которые постоянно проживали в Израиле и имели израильское гражданство. На Смоленской площади заявили, что судьба еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести, выясняется.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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