Сальдо рассказал о втором пострадавшем при обстреле со стороны ВСУ

Житель Херсонской области пострадал в результате обстрела украинскими войсками села Геройское, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«12 октября около 16:00 произошёл обстрел со стороны киевского режима села Геройское Голопристаньского округа. 61-летний гражданин Украины получил тяжелое ранение от мины, разорвавшейся прямо в его дворе», – говорится в телеграм-канале губернатора.

По данным Сальдо, ВСУ за сутки выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 145 боеприпасов. Были обстреляны Каховка и Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая и Малая Лепетихи, Князе-Григорьевка, Сергеевка, Крынки, Казачьи Лагеря, Подстепное, Саги, Песчановка.

Накануне губернатор Сальдо сообщил, что во время минометного обстрела региона с правого берега Днепра погиб 83-летний мужчина.

Херсон, Наталья Рязанова

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