Беспилотники ВСУ вновь пытались атаковать Краснодарский край

Средства противоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. Об этом сообщило Минообороны России.

Дроны были сбиты около 07:10 мск. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

По информации телеграм-канала Shot, беспилотники был сбиты в районе Адлера.

В целях обеспечения безопасности в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. С 07:25 мск воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский уточнил, что пострадавших и разрушений в городе нет. «Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно», – написал он в своем телеграм-канале.

В прошлый раз ПВО перехватывала беспилотник в Краснодарском крае 1 октября.

Москва, Наталья Петрова

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