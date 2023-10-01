Украинские беспилотники пытались атаковать Смоленскую область и Краснодарский край

Министерство обороны РФ сообщило о попытках новых атак украинских беспилотников на российской территории. Один из аппаратов был сбит в Краснодарском крае, ещё три – в Смоленской области.

«1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении минобороны РФ.

Судя по данным телеграм-каналов, обломки беспилотника рухнули недалеко от сочинского аэропорта. Мэр Сочи Алексей Копайгородский уточнил, что в целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. «С 8:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная», – сообщил он.

Вторая попытка атаки была зафиксирована около 09.00 мск. «Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», – уточнили в ведомстве.

Как уточнил глава региона Василий Анохин, беспилотники были уничтожены в Заднепровском районе Смоленска. «Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»