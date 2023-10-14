Десант ВСУ пытался высадиться в Херсонской области, но был уничтожен

Российские военные из группировки «Днепр» пресекли попытку высадки сил ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области.

В результате удара артиллерии уничтожены четыре лодки противника. Неудачная вылазка стоила жизни более 20 украинским боевикам. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Ранее сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ подтянули резервы в виде морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра и продолжают самоубийственные попытки форсировать реку.

Он добавил, что российские военные полностью контролируют обстановку и готовы к любому сценарию.

Накануне Минобороны России сообщало о безуспешных попытках ВСУ захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра в Херсонской области, которые противник предпринимал в течение минувшей недели. В результате ударов ВС РФ в общей сложности было уничтожено до 325 украинских военных.

Геническ, Наталья Петрова

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