Российские войска за неделю отразили 97 атак ВСУ в зоне спецоперации, уничтожив более 4900 боевиков и наемников, а также свыше 240 единиц военной техники, в том числе 14 танков и 64 бронемашин. Об этом сообщило Минобороны обороны России.

Больше всего неудачных атак– 46 – украинская армия предприняла на Купянском направлении, потеряв более 830 военных, три танка, четыре бронемашины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В течение недели российские подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Волчанска и населенного пункта Огурцово Харьковской области разбиты два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и ВСУ.

Наибольшие потери живой силы за неделю украинские войска понесли на Донецком направлении. ВС РФ отбили 17 атак украинских подразделений под Орехово-Васильевкой и Водяным в ДНР, лишив противника более 1580 военнослужащих, четырех танков, 30 боевых бронемашин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю и отразила 8 атак противника. Кроме того, ВС РФ остановили три украинские диверсионно-разведывательные группы. За неделю ВСУ потеряли на данном направлении свыше 1285 военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронемашин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР. В течение недели российские силы отразили 22 атаки штурмовых подразделений противника, уничтожив более 895 солдат, четыре танка, 11 боевых бронемашин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также РСЗО Vampire чешского производства.

На Запорожском направлении за неделю отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах сел Вербовое и Работино Запорожской области. Противник лишился более 385 военнослужащих, трех танков, девяти броневиков, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении ВСУ продолжали безуспешные попытки захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325 военных ВСУ, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 53 автомобиля. Кроме того, разгромлены три склада с боеприпасами и уничтожены две ДРГ на островах Алешкинский и Переяславский.

По данным Минобороны, в течение недели ВС РФ нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотниками по складам вооружения, цехам военных предприятий и пунктам размещения украинских военнослужащих и наемников.

В результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в Ильичевске Одесской области и база хранения ГСМ на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

За прошедшую неделю ВСУ также лишились штурмовика Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, пусковой установки ракетного комплекса «Точка-У» в Харьковской области, ЗРК С-300 под Николаевым, а также двух радиолокационых станций в районе Маловарваровки Николаевской области.

Кроме того, разбиты склады авиационных средств поражения в Дубиевке Черкасской области и Прилуках Черниговской области, а также хранилища авиатоплива на аэродромах «Озерное» в районе Житомира и «Миргород» в Полтавской области.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря поражен безэкипажный катер ВСУ.

В течение недели ПВО России перехватила 19 реактивных снарядов систем HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 украинских дронов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»