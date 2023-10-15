За ночь над территорией России сбиты 27 украинских беспилотников

Силы противоздушной обороны перехватили над территорией России 27 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 15 октября. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что 18 из них «уничтожены в воздухе» над Курской областью, еще два – в небе над Белгородской областью. Подробности не приводятся.

Губернатор Курской области Роман Старовойт накануне сообщал, что над Курском и Курским районом вечером были сбиты 12 украинских БПЛА. Обломки дронов упали в городской черте и селе Зорино, уточнил он, отметив, что никто не пострадал.

В тот же день российское военное ведомство сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской области. Дрон был перехвачен около 17:30 мск. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, беспилотник самолетного типа был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района. Фрагменты уничтоженного БПЛА пробили кровлю и повредили мансарду частного жилого дома. Обошлось без пострадавших.

Москва, Наталья Петрова

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