Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа – The New York Times

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложила намеченную на эти выходные сухопутную операцию в секторе Газа из-за погодных условий. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в израильской армии.

По данным издания, операцию решено перенести «на несколько дней» из-за облачной погоды, которая затруднила израильской военной авиации и операторам беспилотников обеспечение поддержки наземных сил с воздуха.

Как отметили неназванные высокопоставленные израильские офицеры, ЦАХАЛ готовится в ближайшее время вторгнуться в сектор Газа, чтобы захватить город Газа и уничтожить высшее военное и политическое руководство палестинской группировки ХАМАС, которая контролирует анклав и устроила масштабные террористические атаки на прошлой неделе в Израиле. В операции будут задействованы десятки тысяч военных.

Как пишет издание, сухопутная операция ЦАХАЛ может стать крупнейшей со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года и грозит ввергнуть Израиль в «месяцы кровавых городских боев», как наземных, так и в лабиринте туннелей, на небольшой территории с населением более 2 млн человек. NYT отмечает, что остается неясным, что Израиль собирается делать после захвата Газы и что именно подразумевается под уничтожением руководства ХАМАС.

Израильские официальные лица, по информации издания, допускают, что боевики ХАМАС будут убивать заложников, использовать гражданское население в качестве живого щита и устанавливать мины-ловушки. Силы ХАМАС планируют устроить засады израильским военным из скрытых туннелей, проложенных в северной части сектора Газа, сообщили изданию в палестинской группировке.

7 октября базирующаяся в секторе Газе палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на объекты ЦАХАЛ и еврейские поселения на юге Израиля. В ответ израильская армия начала военную операцию против ХАМАС. Также Израиль объявил блокаду сектора Газа и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юг за сутки с небольшим. ЦАХАЛ ежедневно наносит массированные авиаудары по сектору Газа, цель которых – объекты боевиков ХАМАС.

По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа из-за израильских атак выросло до 2329 человек, более 9,7 тысячи пострадали. Большинство из них женщины и дети. Ранее сообщалось о 2,2 тысячи жертв и 8,7 тысячи раненых. В Израиле в результате атак ХАМАС, по последним данным властей, погибли 1,3 тыс. человек, еще 3,5 тыс. пострадали.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»