Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Два человека погибли, несколько пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в Приморье. Россияне возвращались в Уссурийск после туристической поездки в Китай, рассказали в министерстве ГОЧС края.
ДТП произошло в семи километрах от села Барабаш в Хасанском районе. Водитель автобуса потерял управление, и машина слетела в кювет. На место аварии отправили три бригады скорой помощи, выехали спасатели, сотрудники ДПС.
В салоне находились 48 пассажиров. «На данный момент двое погибших, много пострадавших», – добавили в министерстве.
Перевозчиком выступала китайская компания.
Девять туристов пострадали в результате ДТП в Абхазии. Микроавтобус с путешественниками столкнулся с иномаркой и съехал в кювет. Большинство пострадавших – россияне.
Уссурийск, Наталья Рязанова
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