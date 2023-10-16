Шесть человек оказались в тяжелом состоянии после ДТП в Приморье

Лечение в стационаре понадобится 17 пассажирам после аварии с туристическим автобусом. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил минздрав Приморского края.

«13 человек с травмами в средне-тяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Хасанская районная больница госпитализирует пациентов. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф», – говорится в сообщении.

В министерстве ГОЧС края уточнили, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а 11 получили травмы средней тяжести и лёгкие повреждения.

Данные о числе пассажиров в автобусе разнятся: прокуратура сообщила о 51 человеке помимо водителя, МЧС – о 49, следователи насчитали 48 пассажиров. МЧС направило психолога для помощи людям, находившимся в автобусе в момент аварии.

По данным прокуратуры, за рулем сидел гражданин Китая, а все пассажиры были россиянами. Водителя повезли на медосвидетельствование. Ведомство организовало проверку по факту ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ) и нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (ст. 264 УК РФ). Точную причину аварии установит автотехническая экспертиза, пояснили в управлении СКР по региону.

Ранее днем туристический автобус съехал в кювет и перевернулся на автодороге в Приморье. Россияне возвращались в Уссурийск после туристической поездки в Китай. Два человека погибли на месте.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»