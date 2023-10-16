В Приморье в стационар попали 29 туристов из перевернувшегося автобуса

Число госпитализированных в результате ДТП с туристическим автобусом увеличилось до 29 человек. Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский рассказал, что почти все пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

«В Хасанскую районную больницу доставлены 30 пострадавших. После первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с разного рода травмами. К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов», – сообщили в краевом минздраве.

На месте аварии туристов осматривали врачи местной больницы и двух бригад территориального центра медицины катастроф.

По данным агентства по туризму, автобус следовал по маршруту Хунчунь-Уссурийск. В салоне находился 51 российский турист, все оформили путешествия в разных турфирмах.

«В салоне находились несколько групп российских туристов. Три группы, которые вышли в Китай в рамках реализации безвизового соглашения. Остальные – гости нашего региона, которые через нас ехали в Китай по визам и возвращались из своего путешествия», – рассказал Арсений Крепский.

Он отметил, что практически все туристы получили травмы разной степени тяжести.

Днем 16 октября туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся в Хасанском районе Приморья. Два человека погибли. Перевозкой туристов занималась китайская транспортная компания. СКР возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Владивосток, Наталья Рязанова

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