Более 4200 человек погибли в зоне палестино-израильского конфликта

Число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4200 человек. Жители сектора Газа вынуждены пить соленую воду из колодцев для полива, потому что Израиль полностью блокировал поставки питьевой воды и продовольствия.

Палестинский Минздрав сообщил, что с момента эскалации конфликта по меньшей мере 2808 человек погибли, треть из них – дети. Число погибших израильтян выросло до 1400 человек.

Израиль продолжает бомбить сектор Газа, разрушая в том числе жилые дома. Врач из Газы Ахмад Шахин рассказал, что из-под руин домов слышны крики и стоны выживших, но им невозможно помочь: бомбежки не прекращаются, к пострадавшим никак не подобраться. В регионе нет топлива, чтобы отправить технику для разбора завалов. Остатки топлива передали в больницы для заправки генераторов.

В больницах Газы заканчиваются медикаменты, запасы крови и перевязочные материалы, нет обезболивающих. Персонал измотан. Больницы призвали всех жителей Газы с медицинским образованием прийти и сменить штатных сотрудников. Больницы заполнены ранеными и телами погибших, передает Al Jazeera.

По данным телеканала, не у всех местных жителей есть доступ к пище. Центры распределения продовольствия под управлением ООН закрыты. В регионе сильный дефицит питьевой воды. Люди пьют соленую воду из колодцев для полива.

Иран потребовал привлечь израильские власти к ответственности за блокаду Газы, вызвавшую гуманитарную катастрофу. ООН обеспокоена, что в регионе случится вспышка инфекции из-за воды плохого качества.

Конфликт грозит разрастись на соседние страны. Израиль подтвердил, что вдоль границы с Ливаном случилось несколько стычек с перестрелкой с ливанскими военными. Иерусалим обвинил Бейрут в обстреле противотанковыми боеприпасами военного поста около Маргалиота. В качестве ответной меры израильские военные обстреляли приграничные территории на юге Ливана.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку, в котором предлагалось ввести режим прекращения огня, освободить заложников. США, Великобритания, Франция и Япония выступили против перемирия в Израиле, и документу не хватило голосов.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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