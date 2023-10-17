Голосование в Совбезе ООН показало противников перемирия в Израиле – Небензя

Голосование по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показало, кто выступает за перемирие, а кто преследует узкокорыстные цели, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Совбез снова стал заложником эгоизма Запада.

Россия предложила проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, который при голосовании не набрал девяти нужных голосов. Документ предусматривал соблюдаемое сторонами прекращение огня, освобождение всех заложников, доставку гуманитарной помощи, осуждение любых терактов в регионе. В поддержку проекта проголосовали Россия, КНР, ОАЭ, Габон и Мозамбик. США, Великобритания, Франция и Япония выступили против, еще шесть стран воздержались.

«Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций. Весь мир застыл в ожидании, что Совбез сможет предпринять решительные шаги, чтобы остановить кровопролитие, но делегации западных стран поставили на этих ожиданиях крест. Сегодняшнее голосование наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, а кто упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», – сказал Небензя по итогам голосования.

Дипломат подчеркнул, что Россия «крайне озабочена» масштабом гуманитарной катастрофы в секторе Газа в результате крупнейшей вспышки насилия в регионе за последние десятилетия. Небензя также отметил высокий риск «расползания» конфликта.

МИД Ирана предупредил, что израильская блокада сектора Газа и плотные обстрелы могут повлечь «упреждающие меры» от лидеров арабского сопротивления в ближайшие часы.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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