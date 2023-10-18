В Самаре драку подростков признали групповым хулиганством

Порядка 20 подростков подрались в парке города Самара днем 17 октября. Прокуратура организовала проверку инцидента, а полиция возбудила уголовное дело.

В группе «ЧП Самара» во ВКонтакте опубликовали видеозапись происшествия в парке Победы. В кадре группа подростков выкрикивала в адрес друг друга оскорбления, пока несколько человек не начали драку. Подростки стали толкать и нападать друг на друга, и вскоре в свалке участвовали не менее 20 человек.

«Прокуратурой проводится проверка. Будет дана оценка соблюдения органами власти законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими правонарушений и преступлений, миграционного законодательства», – пояснили в ведомстве.

По данным прокуратуры, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Управление Следственного комитета по региону сообщило о доследственной проверке того же инцидента. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах, сообщила пресс-служба ведомства.

Массовая драка в новой Москве стала предметом уголовного расследования в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Самара, Наталья Рязанова

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