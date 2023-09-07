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Четверг, 7 сентября 2023, 15:48 мск

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Массовая драка в новой Москве: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет после массовой драки в новой Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка ведомства.

По данным следствия, 5 сентября группа мужчин в поселении Сосенское устроила между собой массовую драку. «В ближайшее время подозреваемые будут доставлены в подразделение столичного СК России для проведения следственных действий», – отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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