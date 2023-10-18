Запертый в квартире ребенок погиб при пожаре под Хабаровском

Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в жилом доме в хабаровском поселке Заветы Ильича. Когда пожарные добрались до мальчика в закрытой квартире, он уже отравился дымом.

Пожар случился около 20:30 часов 17 октября в однокомнатной квартире на первом этаже деревянного дома. Мальчик находился дома один, запертый, и не смог выбежать на улицу. Его нашли пожарные, прибывшие на вызов. Им пришлось вскрывать металлическую входную дверь специальным инструментом, рассказали в управлении МЧС по Хабаровскому краю.

«Ребенок погиб от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены экспертизы», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Одна из версий о причинах возгорания – мальчик сам нечаянно устроил пожар. Прокуратура проводит проверку инцидента.

В Благовещенске двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме. Ребята четырех и неполных трех лет находились дома одни.

Советская Гавань, Наталья Рязанова

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