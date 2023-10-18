Число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4700 человек

Общее число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4 700 тыс. человек. Количество пострадавших с обеих сторон выросло до 17 475 человек. Президент США Джо Байден вновь заявил о полной поддержке Израиля, возложив вину за инцидент с больницей в секторе Газа на «другую команду».

Минздрав Израиля сообщил о 4475 раненых по вине палестинцев гражданах. Израильская армия уточнила, что число убитых именно среди военных составило 304 человека.

По данным Минздрава Палестины, жертвами израильских бомбежек стали более 3300 человек, более 13 тыс. пострадали. На оккупированном Западном берегу по меньшей мере 61 палестинец убит, 1250 ранены. Порядка 4800 раненых в секторе Газа не могут получить медицинскую помощь из-за нехватки медикаментов, перевязочных материалов и медиков.

Палестинское агентство Wafa сообщило, что израильские военные арестовали 65 палестинцев на оккупированном Западном Берегу. Общее число задержанных там граждан достигло 750 человек без учета рабочих, потому что компании не смогли уточнить число наемных работников.

Визит Джо Байдена в Израиль проходит на фоне непрерывных бомбежек по сектору Газа, отмечает Al Jazeera. Многие на Ближнем Востоке надеялись, что США проведут настоящее расследование удара по больнице в Газе. Но очень быстро прозвучало заявление Байдена, что ответственность лежит не на Израиле, а на «другой команде».

«Этот визит является значительной демонстрацией поддержки израильтян. Своим заявлением Байден фактически дал Израилю зеленый свет действовать так, как тот считает нужным», – отмечает телеканал.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в секторе Газа. По разным данным, там погибли от 500 до 800 человек. Сирия возложила ответственность за инцидент на Израиль и США в качестве соучастников.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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